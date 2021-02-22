Trump'tan Kim Jong'a: Seni Air Force ile iki saate eve bırakırım

Trump'tan Kim Jong'a: Seni Air Force ile iki saate eve bırakırım

Trump’ın, ‘nükleer programı nedeniyle ABD ve dünyanın başını ağrıtan’ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmalarından birinde onu eve bırakmayı teklif ettiği öğrenildi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, görevinden ayrıldıktan sonra arkasında sıra dışı hatıralar bıraktı.

Trump'ın alışılagelmiş ABD başkanlarından farklı olması onu oldukça ilgi çekici hale getirmişti.

BBC’de yayınlanan ‘Trump Takes On the World‘ adlı belgeselin üçüncü bölümünde ‘düşman ülkeler’ ABD ve Kuzey Kore liderlerinin buluşmasında geçen diyaloglar yer alıyor.

KİM JONG'U EVE BIRAKMAYI TEKLİF ETTİ

Belgeselde, Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmalarından birinde onu eve bırakmayı teklif ettiği geçiyor.

Tim Stirzaker’in yönettiği belgeselde Trump’ın, Kim’le Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki buluşmasında, işlerin istediği gibi gitmediği, iki liderin ikinci buluşmasında, Kim Jong-un’u nükleer programdan vazgeçiremediği ve gazetecilere, “Bazen kalkıp gitmek gerekiyor” dediği anımsatılıyor.

Ancak hikaye buradan sonra başlıyor. ABD’nin eski başkanı, Şubat 2019’daki buluşma sonrasında Hanoi’den ayrılmadan önce başta ülkesinin diplomatları olmak üzere herkese ‘sürpriz’ olan bir teklif yapıyor Kuzey Kore liderine.

"İSTERSEN SENİ İKİ SAATTE EVE BIRAKABİLİRİM"

Trump’In Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki Asya uzmanlarından Matthew Pottinger yaşananları şöyle anlatıyor: “Başkan Trump, Kim’e, onu başkanlık uçağı Air Force One’le eve bırakmayı teklif etti. Kim, Çin’den geçerek uzun bir tren yolculuğu sonunda gelmişti. Trump, ‘İstersen seni iki saatte eve bırakabilirim’ dedi. Ancak Kim bu teklifi reddetti.”

Trump’ın danışmanlarını ve diplomatları hayrete düşüren bir başka adımı ise Kim’in işteği üzerine Güney Kore’yle ABD’nin ortak tatbikatlarından vazgeçeğini söylemesi oluyor.

"TRUMP İYİ BİR ARKADAŞ EDİNDİĞİNİ SANIYORDU"

Trump’ın ulusal güvenlik alanındaki danışmanlarından John Bolton bu hamleyi, “Trump iyi bir yeni arkadaş edindiğini sanıyordu” diyerek açıklıyor. Bolton, şunları söylüyor: “Trump, ‘Bu savaş oyunlarını iptal edeceğim. Çok pahalıya mal oluyordu. Hem de seni mutlu eder’ dedi. İnanamadım. Odada ben, dışişleri bakanı ve genelkurmay başkanı vardı. Hiçbirimize danışmadı. Karşılığında hiçbir şey almadığımız bir taviz verdi.”