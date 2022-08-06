Pelosi'nin Tayvan'a gitmesini eleştiren Trump, "Çin bahane arıyordu, o da verdi" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin yankıları sürüyor.

Wisconsin'de miting düzenleyen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Pelosi'yi sert sözlerle hedef aldı.

"Çin'e bahane verdi"

Trump, "Deli Nancy Pelosi de neyin nesi şimdi? Tayvan'da ne yapıyordu?" diye sordu.

Çin ile Tayvan arasında yıllardır süren gerilime işaret eden Trump, "Çin'in rüyasıydı. Onlara bir bahane verdi. Bahane arıyorlardı, o da verdi." dedi.

"Dokunduğu her şeyin ne olduğunu biliyorsunuz"

Çin ordusu, Pelosi'nin ziyareti sonrası Tayvan'ı ablukaya alarak havadan, karadan ve denizden 7 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen askeri tatbikat başlattı.

Pelosi'yi eleştirmeye devam eden Trump, "Dokunduğu her şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. İki başarısız görevi kötüye kullanma suçlaması. Hatırlayın." diye ekledi.

Trump'tan Pelosi'ye: Tayvan'da ne yapıyordun ViDEO

Tayvan: Uçaklar hattı geçti

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların ikinci gününde, Çin'e ait 49 askeri uçağın Tayvan Boğazı'nda taraflar arasında fiili deniz ve hava hattını belirleyen "orta çizgi"yi geçtiği ifade edildi.

Bakanlık, önceki açıklamasında, tatbikatların ikinci gününde, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirmişti.

Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.

1955'te ABD belirledi

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı belirtiliyor.

AA'nın haberine göre, taraflarca resmi olarak tanınmayan "orta çizgi", Çin'deki iç savaşın ardından boğaz ve çevresindeki çatışmaları önlemek için 1955'te ABD tarafından belirlenmişti.