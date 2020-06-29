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    Trump’tan Twitter'da ırkçı paylaşım

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'ırkçı' söylemler olması nedeni ile sert tepki toplayınca paylaşımını sildi.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 02:21
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    Trump’tan Twitter'da ırkçı paylaşım #1

    Sosyal medyayı aktif kullananan liderlerin başında gelen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında "The Villages’taki harika insanlara teşekkür ediyorum. Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!" başlığı ile bir video paylaştı.

    IRKÇI SÖYLEMLER TEPKİ TOPLADI

    Trump’a videoda ırkçı söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi. Videoda Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin ırkçı slogan olan White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuluyor. Trump karşıtlarının ise adama “Nazi” ve “Irkçı” diyerek, karşılık verdiği görülüyor.

    Trump’tan Twitter'da ırkçı paylaşım #2

    TRUMP, TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ

    Başkan Trump, gelen tepkilerin ardından videoyu sosyal medya hesabından sildi. Beyaz Saray’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Başkan Trump’ın videodaki ifadeleri kesinlikle duymadığı vurgulandı.

    AŞIRI SAĞCILAR İÇİN "İYİ İNSANLAR" DEMİŞTİ

    Trump, 2017 tarihinde beyaz milliyetçiler iyi insanlar demişti.

    ABD Başkanı, 2017 tarihinde Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde beyaz milliyetçiler ve protestocular arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada "Her iki tarafta da çok iyi insanlar var" demiş ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

    Trump’tan Twitter'da ırkçı paylaşım #3

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