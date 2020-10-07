TSK, Libya'da Hafter'in tuzakladığı mühimmatları imha etti

MSB'den yapılan açıklamada, siviller için büyük tehlike oluşturan mühimmatların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlamamış mühimmatların temizlenmesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) patlayıcıyla ilgili timlerinin, tuzakları imha ettiğini bildirdi.

MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan, Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor." ifadelerine yer verildi.