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    TSK, Libya'da Hafter'in tuzakladığı mühimmatları imha etti

    MSB'den yapılan açıklamada, siviller için büyük tehlike oluşturan mühimmatların etkisiz hale getirildiği belirtildi.
    • AA
    • 07.10.2020 - 15:30
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    TSK, Libya'da Hafter'in tuzakladığı mühimmatları imha etti

    Libya'da darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlamamış mühimmatların temizlenmesi devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) patlayıcıyla ilgili timlerinin, tuzakları imha ettiğini bildirdi.

    MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan, Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor." ifadelerine yer verildi.

    TSK, Libya da Hafter in tuzakladığı mühimmatları imha etti #1

    TSK, Libya da Hafter in tuzakladığı mühimmatları imha etti #2

    TSK, Libya da Hafter in tuzakladığı mühimmatları imha etti #3

    TSK, Libya da Hafter in tuzakladığı mühimmatları imha etti #4

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