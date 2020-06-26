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    TSK, Libya'da milli teknolojiyle mayın temizliyor

    EOD timleri, Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizlemek için yerli üretim robotik sistemleri kullanıyor.
    • AA
    • 26.06.2020 - 14:26
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    TSK, Libya'da milli teknolojiyle mayın temizliyor #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın temizliğinde milli teknolojiyle çalışıyor.

    TSK ekipleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'tan çekilirken tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imha çalışmalarında milli teknolojiyi kullanıyor.

    TSK, Libya'da milli teknolojiyle mayın temizliyor FOTO GALERİ

    YERLİ ÜRETİM ROBOTİK SİSTEMLE MAYIN TEMİZLİĞİ

    TSK Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timleri, Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinde Hafter milisleri tarafından tuzaklanmış mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve savaşın geride bıraktığı patlayıcıları temizlemek ve sivillerin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için yerli üretim robotik sistemlerden yararlanıyor.

    Libya'da sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Libya makamlarının daveti üzerine bu ülkeye gelen TSK'ya bağlı patlayıcı ve mayın imha uzmanları, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Libya ordusuyla birlikte faaliyetlerini sürdürüyor.

    TSK, Libya'da milli teknolojiyle mayın temizliyor #2

    39 KİŞİ ÖLDÜ, 100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

    Hafter milislerinin başkentin güneyinde sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

    TSK, Libya'da milli teknolojiyle mayın temizliyor #3

    HAFTER, LİBYA'YI KAOSA SÜRÜKLEDİ

    Darbeci Hafter, Nisan 2019'da emrindeki milislere başkente saldırı emri vererek Libya'yı şiddet sarmalına sürüklemişti. Aradan geçen bir yılın sonunda, Libya ordusu karşısında başkentin güneyinden çekilmek zorunda kalan Hafter milislerinin, sivil yerleşim bölgelerine, evlere ve gündelik eşyalara patlayıcı ve mayın tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

    TSK, Libya'da milli teknolojiyle mayın temizliyor #4

    TSK, Libya'da milli teknolojiyle mayın temizliyor #5

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