Dolar
6.9896
0.5741%
Euro
7.5826
0.3082%
Altın
1705.67
-0.429%
Borsa
100440.26
-1.1369%
G. Altın
382.515
-0.0814%
Bitcoin
61562.98
-0.4882%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Tüm zamanların en iyi Dünya fotoğrafı seçildi

    NASA düzenlediği yarışma ile en iyi Dünya fotoğrafını seçti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 16:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tüm zamanların en iyi Dünya fotoğrafı seçildi

     

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) en iyi Dünya fotoğrafını seçmek için bir yarışma düzenledi.

    Düzenlenen fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafı seçildi.

    56 BİN KİŞİ OY KULLANDI

    Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada,  56 bin kişinin oy kullandığı belirtildi.

    KAZANAN BAHAMALAR FOTOĞRAFI

    Yarışmanın kazananı, yüzde 66 oy ile Bahamalar’ı gösteren fotoğraf oldu.

    Yarışmada bulunan diğer fotoğraflar da NASA tarafından paylaşıldı.

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -1

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -2

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -3

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -4

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -5

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -6

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -7

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -8

    NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti -9

    Görüş Bildir