NASA düzenlediği yarışma ile en iyi Dünya fotoğrafını seçti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) en iyi Dünya fotoğrafını seçmek için bir yarışma düzenledi.

Düzenlenen fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafı seçildi.

56 BİN KİŞİ OY KULLANDI

Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada, 56 bin kişinin oy kullandığı belirtildi.

KAZANAN BAHAMALAR FOTOĞRAFI

Yarışmanın kazananı, yüzde 66 oy ile Bahamalar’ı gösteren fotoğraf oldu.

Yarışmada bulunan diğer fotoğraflar da NASA tarafından paylaşıldı.

































