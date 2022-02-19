Tunus Milletvekili, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı

Emel ve Eylem Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri yargı, (yetkileri dondurulan) milletvekili Yasin el-İyari'ye hakkında gıyaben 10 ay hapis cezası verdi." denildi.

CUMHURBAŞKANINA VE ORDUYA HAKARET SUÇLAMALARI SEBEP GÖSTERİLDİ

Açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı'na karşı bir eylemde bulunma ve orduya hakaret etmekle ilgili suçlamalar neticesinde verildiği aktarıldı.

İyari, yurt dışında bulunduğu için mahkeme oturumuna katılmadı.

İyari'yi savunan heyetin bir üyesi olan Malik bin Ömar de, söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

İKİ AY HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Hakkında 2017 yılına ait "orduya hakaret" suçlamasıyla üç dosya bulunduğu belirtilen İyari, askeri mahkeme tarafından 30 Temmuz 2021'de de iki ay hapse mahkum edilmişti.