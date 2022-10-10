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    Tunus'ta, 8 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

    Zersis kenti açıklarında, balıkçılar tarafından 8 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
    • 10.10.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:41
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    Tunus'ta, 8 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

    Tunus’un Zerzis kenti açıklarında, 25 Eylül’de 18 kaçak göçmeni taşıyan tekne alabora oldu.

    Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    8 kaçak göçmenin cesedi, balıkçılar tarafından bulundu.

    AA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerin cansız bedenleri, Tunus Deniz Muhafızlarına bağlı birlikler tarafından denizden çıkarıldı.

    Cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

    Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

    Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen kaçak göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

    Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 kaçak göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

    Tunus ta, 8 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu #1

    1.509 kaçak göç girişimi engellendi

    Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1.509 kaçak göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

    İtalya’ya geçen kaçak göçmen sayısı 13 bini aştı

    Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen kaçak göçmen sayısı yıl başından bu yana 13 bini aştı.


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