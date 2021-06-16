Tunus’ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi protesto edildi

Tunus’ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi protesto edildi

Güvenlik güçleri tarafından darbedildikten sonra ölen genç için toplanan vatandaşlar, güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddeti protesto etti. Olayın aydınlatılmasına yönelik sloganlar atıldı.

Tunus’ta, başkent Sidi Hüseyin semtinde güvenlik güçleri tarafından darbedildikten vefat eden Ahmed bni Amara’nın ölümüne ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması talebi ile gösteriler düzenlendi.

Bir araya gelen göstericiler, Ahmed bin Amara'nın evinin önünden yaralı olarak bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe, güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddeti kınayan ve olayın araştırılmasını isteyen sloganlar eşlik etti.

GÖRÜNTÜLER GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

8 Haziran tarihinde, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Amara yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırılmış, burada da hayatını kaybetmişti.

Gencin cenazesi 9 Haziran'da defnedilmişti.

9 Haziran'da sosyal medya platformlarında, gencin ölümü sırasında bölgede yaşanan protestolarda, bir gencin çıplak vaziyette sokakta polisler tarafından darbedildiği görüntüler gerginliğe sebep olmuş, gencin hayatını kaybettiği Sidi Hüseyin Mahallesi'nde olaylar tırmanmıştı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI

Bölgedeki göstericiler gece saatlerinde lastik yakarak yolları kapatınca, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

BAKANLIK HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Ahmed isimli gencin ailesi, ölümünden dolayı güvenlik güçlerini suçlarken İçişleri Bakanlığı’ndan, gencin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Sidi Hüseyin Mahallesi'nde gösteriler sırasında, bir genci elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığı duyurulmuştu.