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Tunus'ta DEAŞ’lı 9 terörist, ikişer kez idam cezası aldı

Tunus'ta DEAŞ’lı 9 terörist, ikişer kez idam cezası aldı

DAEŞ örgütü üyesi olmak suçundan 1’i tutuklu 8’i firari sanık hakkında karar çıktı. Buna göre sanıklara ikişer kez idam cezası ve 20’şer yıl hapis cezası verildi.