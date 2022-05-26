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    Tunus'ta DEAŞ’lı 9 terörist, ikişer kez idam cezası aldı

    DAEŞ örgütü üyesi olmak suçundan 1’i tutuklu 8’i firari sanık hakkında karar çıktı. Buna göre sanıklara ikişer kez idam cezası ve 20’şer yıl hapis cezası verildi.
    • 26.05.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:35
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    Tunus'ta DEAŞ’lı 9 terörist, ikişer kez idam cezası aldı

    Tunus’ta terör davalarının görüldüğü Tunus İlk Derece Ceza Mahkemesi, 9 terör örgütü üyesinin cezasını duyurdu.

    Davanın bugün yapılan duruşmasında, DAEŞ örgütü üyesi olmak suçundan 1’i tutuklu 8’i firari sanık hakkında ikişer kez idam cezası ve 20’şer yıl hapis cezası verildi.

    2018 yılında dava açıldı

    Güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenleyen ve bir çobanın ölümünden sorumlu tutulan sanıklar hakkında 2018 yılında DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılmıştı.

    Tutuklu yargılanan terör örgütü üyesi, 2018 yılında ülkenin batısında yer alan Kasrin vilayeti kırsalında ailesiyle görüştüğü esnada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

    Onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil öldü

    Tunus'ta 2011 yılından bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda, onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

    Tunus'u hedef alan bu saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.


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