Yasemin Devrimi'nin 11’inci yılında başkentte düzenlenen üç ayrı gösteride, Devlet Başkanı Kays Said karşıtı ve yanlıları meydanları doldurdu.

Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin 11’inci yılında halk, sokaklara döküldü.

Başkent Tunus’ta üç ayrı noktada gösteriler düzenlendi. Tunus şehir merkezinde güvenlik kontrolleri artırıldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan protesto gösterilerinde Devlet Başkanı Kays Said’in 25 Temmuz’da parlamentonun askıya alınması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının dondurulması kararı protesto edildi.

KARŞIT EYLEM İÇİN SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

Said karşıtlarının toplanmasının ardından Kays Said yanlıları da sosyal medya üzerinden örgütlenerek karşıt eylemler gerçekleştirdi.

Kays Said, pazartesi günü yaptığı konuşmada 17 Aralık 2022’de erken seçime gidileceğini ve Meclis’in 17 Aralık’a kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.

Tunus’ta, devrimin 11’inci yılında halk sokaklara indi VİDEO

