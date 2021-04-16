Euro
9.6722
0.69%
Dolar
8.0696
0.78%
Altın
461.35
1.55%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
497.999
-1.60%
EXEN Coin
28.24
3.55%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Tunus’ta göçmen teknesi battı: En az 20 ölü

    Afrikalı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Kötü hava koşulları nedeni ile kayıpların aranmasına ara verildi.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunus’ta göçmen teknesi battı: En az 20 ölü

    Afrikalı göçmenleri taşıyan bir tekne Tunus açıklarında battı.

    Tunus Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada en az 20 Afrikalı göçmenin öldüğü bildirildi.

    3 KİŞİ KURTARILDI

    Yalnızca 3 göçmenin kurtarıldığını bildiren sahil güvenlik ekipleri, kayıp olanları arama çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

    Göçmen teknesinin Tunus’un Safakes kentinden yola çıktığı öğrenildi.

    Aynı bölgede geçtiğimiz ay bir göçmen teknesinin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.

    Tunus’ta göçmen teknesi battı: En az 20 ölü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir