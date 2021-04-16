Tunus’ta göçmen teknesi battı: En az 20 ölü

Tunus’ta göçmen teknesi battı: En az 20 ölü

Afrikalı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Kötü hava koşulları nedeni ile kayıpların aranmasına ara verildi.

Afrikalı göçmenleri taşıyan bir tekne Tunus açıklarında battı.

Tunus Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada en az 20 Afrikalı göçmenin öldüğü bildirildi.

3 KİŞİ KURTARILDI

Yalnızca 3 göçmenin kurtarıldığını bildiren sahil güvenlik ekipleri, kayıp olanları arama çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

Göçmen teknesinin Tunus’un Safakes kentinden yola çıktığı öğrenildi.

Aynı bölgede geçtiğimiz ay bir göçmen teknesinin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.