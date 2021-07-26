Tunus'ta hükümetin fesh edilmesi sonrası ordu sokağa indi

Tunus Cumhurbaşkanı ülkede yaşanan olaylar sonucunda meclisin faaliyetlerini durdurarak, başbakanı görevden aldığını açıkladı

Tunus'ta gerginlik hızla artmaya devam ediyor.

Yüzlerce kişi, ülkede sağlık sektöründe yaşanan sorunlara tepki olarak, hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

HÜKÜMETİN İSTİFASI İSTENDİ

Bazı sosyal medya aktivistlerinin çağrısıyla meclis binasının yakınlarında toplanan Tunuslular, "Yönetim ve hükümet.. Bozuk sistem", "Ey vatandaş ayaklar altına alındın", "Halk siyasilerin yolsuzluğundan bıktı" ve "Hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Tunus Cumhurbaşkanı, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alarak Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANINI DARBE YAPMAKLA SUÇLADI

Yaşanan bu hadiseler üzerine Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.