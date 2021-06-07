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- Tunus’ta su kesintileri protesto edildi, lastikler ateşe verildi
Tunus’ta su kesintileri protesto edildi, lastikler ateşe verildi
Sık sık yaşanan su kesintilerinden şikayetçi olan halk sokağa indi. Hükümeti eleştiren halk, yaşanan kesintilerin normal olmadığını ifade etti.
- İHA
- 07.06.2021 - 17:31
- Güncelleme : 07.06.2021 - 17:36
Tunus'un kuzeyinde bulunan Becaye kentinde, sık sık yaşanan su kesintileri protesto edildi.
Kesintilerden önce uyarı yapılmamasından şikayetçi olan halk sokağa çıktı.
YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Hükümeti eleştiren eylemciler lastikleri ateşe verdi, yolları trafiğe kapadı.
Kentin yakınlarında ülkenin en büyük ikinci barajının bulunduğunu ifade eden kalabalık, yaşanan kesintilerin normal olmadığını savundu.
Tunus’ta su kesintileri protesto edildi, lastikler ateşe verildi VİDEO