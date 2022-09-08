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    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor

    Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı "TurAz Kartalı 2022" devam ediyor.
    • 08.09.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 18:22
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    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı 2022" tatbikatının helikopterlerin ve savaş uçaklarının çeşitli görevleri gerçekleştirmesiyle devam ettiği belirtildi.

    Çeşitli görevler icra edildi

    Açıklamada, helikopter ve savaş uçakları tarafından önceden belirlenen güzergaha hareket etme ve çeşitli manevraları yapmak gibi çeşitli görevlerin icra edildiği vurgulandı.

    Ortak tatbikatta verilen görevlerin, pilotlar tarafından başarıyla icra edildiği de kaydedildi.

    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor VİDEO

    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor #1

    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor #2

    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor #3

    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor #4


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