Turistleri Titanik'in enkazına taşıyan denizaltından haber alınamıyor Enkaza tur düzenleyen denizaltıyla iletişim, dalıştan yaklaşık 2 saat sonra kesildi. Kaybolanları bulmak için arama çalışması başlatılırken, denizaltının yaşam desteği süresi açıklandı.

ensonhaber.com

Titanik'in enkazını incelemek isteyen turistleri taşıyan denizaltı, Kuzey Atlantik'te kayıplara karıştı.

Derin deniz keşifleri için insanlı denizaltılarla tur düzenleyen OceanGate Expeditions şirketi, kaybolan denizaltının kurtarma operasyonunun konusu olduğunu doğruladı.

Kaybolan denizaltı aranıyor

Yapılan açıklamada, "Mürettebatı güvenli bir şekilde geri getirmek için tüm seçenekleri araştırıyoruz ve seferber ediyoruz." denildi.

Söz konusu denizaltı için pazartesi günü geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara hava araçları da destek veriyor.

Kişi başı maliyeti 250 bin dolar

Titanik'in enkazına dalış ve çıkışın yaklaşık 8 saat sürdüğü belirtilirken, enkazı görmek üzere düzenlenen 8 günlük turun maliyeti kişi başı 250 bin dolar olarak açıklandı.

İrtibat 1 saat 45 dakika sonra kesildi

ABD Sahil Güvenlik, akşam saatleri boyunca yüzey aramaları yapmaya devam edeceğini söyledi.

Dünyanın gündemini meşgul eden denizaltı ile temas, pazar günü yaptığı dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

70 ila 96 saat arasında yaşam desteği var

Haber alınamayan denizaltının 70 ila 96 saat arasında yaşam desteği bulunuyor.

Yolculardan biri, Pasifik'te dünyanın bilinen en derin noktası olan Challenger Deep'e inen ilk insanlardan olan İngiliz vatandaşı Hamish Harding'di.

Titanik'in enkazını görmeye gidiyorlardı

OceanGate Expeditions, yaklaşık 4 bin metre derinlikteki Titanik'in enkazını görmek için keşif gezisini yürüten organizasyon olarak biliniyor. Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sualtı aracıyla yeniden bağlantı kurmaya çalışırken, çok sayıda devlet kurumundan ve deniz şirketinden aldığımız acil ve kapsamlı yardım için minnettarız.

Batan Titanik'in hikayesi

Gemi, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden New York'a doğru yola çıktı.

Ardından, 14-15 Nisan arasında, gece yarısı buzdağına çarptı ve üç saatten daha az bir zamanda battı.

ABD Senatosu'nun felaketle ilgili raporuna göre, toplam 1517 kişi öldü. 2 bin 223 yolcu ve mürettebattan 706'sı hayatta kaldı.

CNN International'ın haberine göre, geminin tahmini inşa maliyetinin 7,5 milyon dolar olduğu konuşuluyor.

Titanik'in enkazı 1985'te keşfedildi ve okyanusun dibinde iki parça halinde oturuyor.

Kanada'dan hava desteği

Bu arada Kanada Silahlı Kuvvetleri, kayıp denizaltının aranmasına yardımcı olmak için uçak seferber etti.

Silahlı Kuvvetlerden yapılan açıklamada, "Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden CC-130 Hercules de aramaya katılmaya hazırlanıyor." denildi.