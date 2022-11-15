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    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı milletvekilleri ile görüştü

    Milletvekilleri ile görüşen Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, vakfın vizyonu, misyonu, stratejisi, projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 23:43
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 23:46
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    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı milletvekilleri ile görüştü

    Türk Dünyası ülkeleri ve akraba toplulukları arasında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularını geliştirmeyi amaçlayan ve iletişimi güçlendirmek, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmak, tarihten gelen bağları güçlendirmeyi hedefleyerek kurulan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)'nda faaliyetler devam ediyor.

    Toplantıya milletvekilleri de katıldı

    Vakfın bugün yaptığı istişare toplantısına TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Celalettin Güvenç, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Milletvekili Ravaza Kavakçı Kan, Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, 25 ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili Mustafa İsen,  25 ve 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, 25. Dönem Ankara Milletvkeili Mahmut Sami Mallı, 24, 25 ve 26. Dönem Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, 25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili, Hüsnüye Erdoğan, 26. Dönem Bursa Milletvekili Bennur Karademir Ateş, 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Harun Karaca, 22 ve 23. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, 23. Dönem Konya Milletvekili Hüsnü Tuna katıldılar.

    Toplantıda Vakıf Başkan Yardımcısı ve 23 ve 24. Dönem Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Niğde Milletvekili Ömer Selvi, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ramazan İzol ve Türk Dünyası Basın Konseyi Başkanı Latif Şimşek de hazır bulundular.

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı milletvekilleri ile görüştü #1


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