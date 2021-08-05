İstanbul merkezli özel bir şirketin İspanyol bir kişiye kiraladığı özel jette, Brezilya'da yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu bulundu.

ACM Holding'in İspanyol bir kişiye kiraladığı TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak önceki gün Riyad'dan 4 Türk mürettebat ile İspanya'nın Malaga şehrine uçtu. Uçak, dün ise Malaga'dan havalanarak Brezilya'ya hareket etti.

UÇAKTAKİ BAVULLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Brazilya'daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı'na dün sabah ulaşan uçak, daha sonra aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı'na indi.

Uçakta, bu havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada valizler içinde uyuşturucu bulundu. Valizlerden biri mürettebat eşliğinde açıldı. Uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personelin gözaltına alındığı öğrenildi. Uçağı kiralayan İspanyol'un ise uçağa hiç binmediği belirtildi. Uçağın bir sonraki sefer noktasının ise Brüksel olduğu ifade edildi.

Türk firmanın İspanya asıllı bir kişiye kiraladığı jette uyuşturucu bulundu-Video

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: "SORUMLULUK HAVALİMANI OTORİTESİNDE"

Açıklamada, "ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız, 4 Ağustos'ta Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır. Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı'na gümrük çıkışı için iniş gerçekleştirmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı'na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada, uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.



