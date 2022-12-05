Türk kökenli milletvekili Nazlı Süleyman, Avustralya’da bakan oldu

Avustralya’da Türk kökenli milletvekili Nazlı Süleyman, Victoria eyaletinde yeni kurulan kabineye bakan olarak atandı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz ay yapılan eyalet seçimleri, İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı.

Seçimin ardından üçüncü kez başbakan olan Daniel Andrews, yeni kurduğu eyalet hükümetinde Türk kökenli bir milletvekiline görev verdi.

Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı oldu

St Albans'da üçüncü kez milletvekili seçilme başarısı gösteren Nazlı (Natalie) Süleyman, Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak atandı.

Süleyman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Vali Linda Dessau önünde Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak yemin ettim. Teşekkürler St Albans.” ifadelerini kullandı.

“İslamofobi ile mücadele” çalışmalarına destek verecek

İHA'nın haberine göre; Victoria Parlamentosu’na seçilen ilk Türk ve Müslüman kadın olan Nazlı Süleyman’ın, yeni kurulan hükümetin programında yer alan “İslamofobi ile mücadele” çalışmalarına da destek vermesi bekleniyor.