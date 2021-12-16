Türk SİHA'larına yoğun ilgi Fransız basınında

Ankara ile Afrika ülkeleri arasında güçlenen bağlara işaret edildi. Kıta genelinde SİHA'lara olan ilginin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Türkiye'nin Afrika'daki rolü ve SİHA'larına olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi Fransa'da da yakından takip ediliyor.

3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, 16-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ BAĞLARINI DERİNLEŞTİRİYOR"

Bugün başlayacak zirve öncesi France 24'te yer alan haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıta liderlerinin İstanbul'da yapacağı büyük toplantı öncesinde Afrika ülkeleriyle savunma bağlarını derinleştiriyor." denildi.

Kıta ülkeleriyle hızlı gelişen ilişkilerin bir sonraki aşamasının güvenlik olduğu, Ankara'nın Somali'de halihazırda askeri üssünün bulunduğu ve Fas ile Tunus'un eylül ayında ilk Türk SİHA'larını teslim aldığı belirtildi.

SİHA'LARA YOĞUN İLGİ FRANSA'NIN GÜNDEMİNDE

Angola'nın, Erdoğan'ın ekim ayında bu ülkeye yaptığı ilk ziyarette SİHA'lara ilgi gösteren son ülke olduğu ve Türkiye ile Etiyopya arasında da askeri iş birliği anlaşması imzalandığı aktarıldı.

Cenova Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler araştırmacısı Federico Donelli, "En önemli sektör savunma sektörü çünkü bu yeni bir varlık." dedi. Donelli, Türkiye'nin sektörü özellikle SİHA'larıyla zorladığına dikkat çekti.

"TÜRK SİLAHLARINA İLGİ TAVAN YAPIYOR"

Haberde ayrıca, Türkiye'ye ait SİHA'ların kullanıldığı yerlerin yanı sıra insansız hava araçlarını satın alan ve bunlara ilgi gösteren ülkelere harita üzerinde yer verildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, 2015-2019 yılları arasında Rusya'nın kıtanın ithalatının yüzde 49'unu oluşturan Afrika silah pazarında baskın oyuncu olduğu belirtilerek, "Ancak Türk silahlarına ilgi tavan yapıyor." ifadesi kullanıldı.

"HERKES SİHA'LARI SORUYOR"

TB2 Bayraktar'ın, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştirmesiyle birlikte yoğun talep gördüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayında Angola, Nijerya ve Togo'ya yaptığı ziyaretlerden sonra "Afrika'da nereye gitsem herkes SİHA'ları soruyor." sözü hatırlatıldı.

SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATINDA ARTIŞ

Türkiye'nin Afrika kıtasına gerçekleştirdiği satışlarla ilgili olarak ise Etiyopya'ya savunma ve havacılık ihracatının, ocak-kasım arasında 94.6 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde bunun 235 bin dolar olduğuna dikkat çekildi. "Angola, Çad ve Fas'a yapılan satışlarda da benzer sıçramalar yaşandı." denildi.

"TÜRKİYE'NİN PAZARLIK KOZU"

Uluslararası ilişkiler araştırmacısı Donelli, "Artık Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla, diğer ülkelerle pazarlık yapmak zorunda kaldıklarında oynayacak daha fazla kartı var. Türkiye için çok iyi bir pazarlık kozu." diye konuştu.

Togo'nun, Türkiye'nin desteğiyle ordusunu eğitim, zırhlı araçlar, silahlar ve diğer teçhizatlarla geliştirmeyi planladığı, Ankara'nın Afrika genelinde 37 askeri ofisten oluşan bir ağ kurduğu bilgisi paylaşıldı.



