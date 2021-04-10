Türk vatandaşlarından Rusya'ya Sputnik V aşısı için özel tur

Rus basını, Türkiye'den Moskova'ya gezi ve aşı amaçlı turların düzenlendiğini duyurdu.

Rusya'da, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının uygulanması devam ediyor.

Rus basını, Türkiye'den vatandaşların Sputnik V aşısını olabilmek için başkent Moskova'ya geldiğini aktardı.

DÖNÜŞ ÖNCESİ AŞI

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın kuruluşu Zvezda'nın haberine göre, Türk vatandaşlarının program kapsamında iki günlüğüne Moskova'ya uçtuğu ve burada otele yerleştiği bildirildi.

Türkçe bilen bir rehberin Türk vatandaşlarına eşlik ettiği belirtilerek, Moskova'da gezi düzenlendiği, Türkiye'ye dönüş öncesinde ise aşının yaptırıldığı kaydedildi.

TUR, 40 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE YAPILIYOR

Haberde, Türkiye'den bir tur yetkilisinin konuyla ilgili "28 gün sonra aşının ikinci dozunu yaptırmak için tekrar geliyoruz. Böyle bir turun ücreti 1100 ABD doları (8 bin 970 TL)" sözleri aktarıldı.

Grupların 40 kişiden meydana geldiği ve yeterli sayıya ulaşıldığında söz konusu turların gerçekleştirildiği ifade edildi. Şimdiye kadar en az 2 tur düzenlendi.

RUSYA VE TÜRKİYE'DE SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Rusya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı toplam 4 milyon 632 bin 688 vaka ve 102 bin 649 ölüm yaşandı.

Bu sayılar Türkiye için sırasıyla 3 milyon 745 bin 657 ve 33 bin 454 olarak kaydedildi.