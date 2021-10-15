'Türkiye' Afrikalı liderlerin yeni rotası oldu

Afrikalı liderlerden 6'sı temmuz-eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret etti. Devlet başkanlığı düzeyindeki son 4 ziyaret ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine, Sudan ve Angola'dan yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Afrika ülke liderlerinden 5'i ile Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen ve 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne 54 Afrika ülkesinden hükümet ve özel sektör temsilcisinin katılması bekleniyor.

Sadece bu yıl Angola, Etiyopya, Gine, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti liderleri Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyerek, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

SON ZİYARET AFRİKA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANINDAN

Türkiye'ye yapılan son resmi ziyaret, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed tarafından 30 Eylül'de yapıldı.

"OLUMLU ADIMLAR ATILIYOR"

Muhammed, Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ortaklık ve iş birliğinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Her geçen günle birlikte ilerleme kaydediyoruz. Olumlu adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

"ORTAKLIKTAN MEMNUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında, Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlatan Muhammed, Afrikalı büyükelçiliklerin Ankara'da artan sayısının da Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkilerin somut olumlu göstergesi olduğunu belirtti.

Muhammed, "Bizler bu ortaklıktan memnunuz. Bu eşit-eşit seviyesinde, arkadaş düzeyinde, arkadaşlar arasında, tabuları olmayan, samimi ve açık bir şekilde konuşulan, beraber hareket etmeyi hedefleyen, insanların karşılaşmış olduğu hedeflerin beraber üstesinden gelmeyi hedefleyen bir ortaklık." ifadelerini kullanarak Afrikalı liderlerin Türkiye'ye olumlu bakışını dile getirdi.

AFRİKALI LİDERLER PEŞ PEŞE TÜRKİYE'YE GELDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço gibi Afrikalı liderler Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile 27 Temmuz'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ağustos'ta Sudan Konsey Başkanı El-Buhran'ı, 14 Ağustos'ta eski Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 18 Ağustos'ta da Etiyopya Başbakanı Ahmed'i kabul etti.

Afrikalı liderlerin Türkiye ziyareti eylülde de devam etti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshilombo, Türkiye'yi 7 Eylül'de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

İŞ BİRLİKLERİ, EKONOMİK İLİŞKİLER...

Afrikalı liderlerin Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerde iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması, ekonomik alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik alanında iş birliği gibi konuları gündeme getirmeleri Türkiye'ye olan olumlu bakışın göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İkili ilişkilerin yanı sıra Afrikalı liderler, bölgesel gelişmeler hakkında da Türkiye ile fikir alışverişinde bulunarak çözüm yollarının bulunmasına yönelik adımlar atıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİZ HALİNDEKİ LİDERLERLE AYNI AY GÖRÜŞME

Erdoğan, Hedasi Barajı ve sınır anlaşmazlığı konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Sudan ve Etiyopyalı liderlerle birer hafta arayla iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Sudan Konsey Başkanı El-Buhran'ı 12 Ağustos'ta kabul eden Erdoğan, bu ülke ile kriz yaşayan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i ise 18 Ağustos'ta kabul etti. Erdoğan, yüz yüze görüşmeler haricinde birçok Afrika ülkesi lideriyle telefonla da görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe telefonda görüşme yapılan liderler arasında yer aldı.