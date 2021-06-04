Türkiye, Almanya'nın 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıktı

Almanya, vaka sayılarındaki düşüş üzerine Türkiye'yi "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı.

Yazın gelmesiyle turizm sektörü canlanmaya başladı.

Almanya'dan ise turizmcileri sevindirecek bir hamle geldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKTI

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, koronavirüs vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.

Yüksek riskli bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak riskli bölgeler listesine konuldu. Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen risk bölgeleri listesinden çıkarıldı. Uruguay ise virüs varyasyon bömb çlgesi olarak ilan edildi.