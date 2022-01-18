Türkiye, Bağdat'ta vize merkezi açtı

En son teknolojiyle donatılan vize merkezi hizmete girdi. Iraklıların, daha kolay şekilde vize alabileceği belirtildi.

Irak’ın başkenti Bağdat, Türkiye tarafından açılan yeni bir vize merkezine daha ev sahipliği yapıyor.

Bağdat’ın Seyidiye bölgesindeki vize merkezi açılışını, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney yaptı.

IRAKLILAR DAHA KOLAY VİZE ALABİLECEK

Güney, yaptığı açıklamada, Irak ve Türkiye ilişkilerine layık bir vize hizmeti sunmak için burayı açtıklarını belirterek, bu vize merkeziyle Iraklıların Türkiye’ye daha kolay şekilde vize alabileceğini söyledi.

EN SON TEKNOLOJİ

"Bu hizmet binası en son teknoloji ve en iyi şekilde eğitim alan personelle donatılmış." diyen Güney, bunun da Irak halkına verilen değerin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

YAZ DÖNEMİNDE 5 BİNİ GEÇİYOR

Güney, Irak genelinde kış sezonunda günde yaklaşık 2 bin 500 vize verildiğini kaydederek, bunun yaz döneminde de 5 bini aştığını söyledi.

Gateway Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Halis Çakmak, Irak'ta 10'uncu vize merkezini açtıklarını anlatarak, Irak halkına vize anlamında daha konforlu hizmet verebilmek için çabaları artıracaklarını vurguladı.

YENİ VİZE MERKEZLERİ AÇILACAK

Çakmak, yakın zamanda Necef, Kerbela ve Enbar kentlerinde de vize merkezleri açacakları bilgisini verdi.

Bağdat’ta Seyidiye vize merkezi dışında iki ayrı vize merkezi daha bulunuyor.