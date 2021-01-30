Türkiye: BM Barış Gücü'yle ilgili KKTC makamlarının rızası alınmadı

Ankara, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kıbrıs adasındaki BM Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini 6 ay daha uzattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması kararına tepki göstermiş, kararla ilgili KKTC makamlarının rızasının alınmamasının önemli bir eksiklik olduğunu açıklamıştı.

"KKTC'NİN AÇIKLAMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'den KKTC'ye destek açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamaları destekliyoruz." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KKTC MAKAMLARININ RIZASI BİR KEZ DAHA ALINMAMIŞTIR"

"BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır. BMBG’nin Ada’da halen KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli tutumu sayesinde faaliyetlerine devam ettiğini uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz.





"PEŞİN HÜKÜM KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Guterres, İyi Niyet Misyonu'na dair 8 Ocak 2021 tarihli raporunda herhangi bir çözüm modeline atıf yapmamış ve karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme işaret etmiştir. Hal böyleyken, Konsey’in elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada’daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir.

"GELECEĞE DAİR VİZYONLAR SAMİMİYETLE ORTAYA KONMALI"

Yakın zamanda düzenlenmesi öngörülen gayriresmi 5+BM toplantısıyla çözüme dair ortak zeminin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu toplantıda tarafların geleceğe dair vizyonlarını samimiyetle ortaya koymaları beklenmektedir.

GÜVENLİK KONSEYİ'NE ÇAĞRI

Güvenlik Konseyi’nin çözüm üretmeyen, denenmiş ve tüketilmiş bir süreci taraflara dayatmak yerine, çözümü mümkün kılabilecek yeni fikirlerin ele alınmasını izin verecek zemini sağlaması yararlı olacaktır."