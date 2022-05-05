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    Türkiye, BM'de "yeşil ve sürdürülebilir turizm" taahhüdünde bulundu

    BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "sürdürülebilir turizm" temalı toplantıda Türk tarafı, "yeşil ve sürdürülebilir turizm" taahhüdünde bulunarak bu konuda destek vereceklerini söyledi.
    • 05.05.2022 - 05:44
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    Türkiye, BM'de 'yeşil ve sürdürülebilir turizm' taahhüdünde bulundu

    Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, BM Genel Kurulu'nda "sürdürülebilir turizm" temalı toplantıda, Türkiye'nin pandemi dönemi ve sonrası turizm konusunda çalışmalarını anlattı.

    Türkiye'nin ulusal sürdürülebilir turizm programı için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile işbirliği anlaşması imzaladığını belirten Fisunoğlu, Türk turizm sektörünün 2030'a kadar üç aşamalı bir sertifikasyon süreci ile yeniden yapılandırılacağını söyledi.

    "Tatil köylerini ve 5 yıldızlı otelleri yeşil ve sürdürülebilir hale getireceğiz"

    Türkiye'nin sürdürülebilirlik projeleriyle gelecek nesillere kalıcı bir miras, bozulmamış, sağlıklı bir dünya bırakmayı ve Türkiye'yi daha sürdürülebilir bir küresel turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediğini belirten Fisünoğlu, "Dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak turizm kapasitemizi her şey dahil tatil köylerini ve 5 yıldızlı otelleri yeşil ve sürdürülebilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz." dedi.

    Türkiye, BM de 'yeşil ve sürdürülebilir turizm' taahhüdünde bulundu #1

    "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı uygulanmaya devam edecek"

    AA'nın haberine göre, koronavirüs salgınının, sınırların kapanmasına ve özellikle turizm sektöründe milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olduğunu ama aynı zamanda daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir turizm için yeniden düşünme ve tasarlama imkanı ortaya koyduğunu söyleyen Fisunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Pandemi sırasında bakanlıklar arası yürütülen ortaklıkla Türkiye'nin öncülük yaptığı güvenli sertifika programı, sektörün yeniden açılmasında başkalarına örnek oldu. Bugün bu programımız uluslararası ziyaretçilerimize 11 bin 750 sertifikalı otel, restoran ve turizm tesisi ile gönül rahatlığı sunuyor. Güvenli turizm sertifikasyon programının getirdiği bu yapı, 2023 yılından itibaren Türk turizm modelinin sürdürülebilirlik koşullarını da gözeterek Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikasyon Programı ile kalıcı bir şekilde uygulanmaya devam edecek."

    Türkiye, BM de 'yeşil ve sürdürülebilir turizm' taahhüdünde bulundu #2


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