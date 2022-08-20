Türkiye-Finlandiya-İsveç ortak görüşmesi Finlandiya'da yapılacak

Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması İlk Toplantısı'nın Finlandiya'da 26 Ağustos'ta düzenleneceği açıklandı.

İsveç ve Fİnlandiya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele edeceklerini belirtmişlerdi.

İki ülke, Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyeceklerini, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek vereceklerini ve PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

İlk toplantı 26 Ağustos'ta

İHA'nın haberine göre, Finlandiya’da 26 Ağustos’ta düzenlenecek olan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısında ise Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık etmeleri, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘ndan temsilcilerin yer alması öngörülüyor.

Türkiye ile dayanışma taahhüdü

Daha önce imzalanan Üçlü Muhtıra’da ise Finlandiya ve İsveç Türkiye’ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmişler, bu konuda Türkiye’yle dayanışma ve işbirliği içinde hareket edeceklerini duyurmuşlardı.



