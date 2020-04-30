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    Türkiye, Güney Afrika'ya da tıbbi yardım gönderdi

    Türkiye, Güney Afrika'ya da tıbbi yardım gönderdi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak, Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandı.
    • AA
    • 30.04.2020 - 05:26
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    Türkiye, Güney Afrika'ya da tıbbi yardım gönderdi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerin, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam edildiği belirtildi.

    TIBBİ YARDIM, GÜNEY AFRİKA YOLUNDA

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti."


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