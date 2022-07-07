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    Türkiye ile İsrail'den havacılık anlaşması

    İsrail Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 10:11
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    Türkiye ile İsrail'den havacılık anlaşması

    Karşılıklı ilişkilerde yeni döneme giren Türkiye ve İsrail, iş birliği alanlarını genişletiyor.

    İki ülke, perşembe günü imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında karşılıklı hava yolu trafiğini genişletecek.

    1951'den beri bir ilk

    İsrail Ulaştırma Bakanlığı, 1951 yılından bu yana ilk kez yapılan böyle bir anlaşmayla ilgili açıklamada bulundu.

    Uçuşlarla ilgili anlaşma imzalanacak

    Reuters'ın haberine göre, açıklamada, "Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor." denildi.

    Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve stratejik bağları güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

    İsrail: Tarihi adım

    Michaeli, Ankara ile yapılan anlaşma hakkında, "İsrail ile Türkiye arasındaki havacılık bağlarını geliştirme noktasında tarihi bir adım." ifadesini kullandı.

    İsrailli bakan, "Bölge ülkeleriyle havacılık ilişkilerimiz, İsrail ekonomisinin gelişimi için stratejik bir araç." diye ekledi.

    Türkiye ile İsrail den havacılık anlaşması #1

    Karşılıklı ziyaretler

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz mart ayında resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmiş, Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmıştı.

    Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e giderek mevkidaşı Yair Lapid ile görüşmüş, bu ziyaretin ardından Lapid de Ankara'ya gelmişti.


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