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    Türkiye ile İsveç arasında görüşme yapılacak

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Stockholm'e gidecek. Bakanlık, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.
    • 15.11.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 14:36
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    Türkiye ile İsveç arasında görüşme yapılacak

    Türkiye ile İsveç arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, iki günlük program kapsamında Stockholm'ü ziyaret edecek.

    Stockholm'e resmi ziyaret

    Kaymakcı, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ile iki ülke arasındaki siyasi istişareleri yapacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kaymakcı'nın 16-17 Kasım'da İsveç'in başkenti Stockholm'e gideceği kaydedildi.

    Türkiye-İsveç ilişkileri ele alınacak

    AA'nın haberine göre, açıklamada, "Siyasi istişarelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri ile İsveç'in Ocak 2023'te üstleneceği AB Dönem Başkanlığı öncesinde Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alınması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye ile İsveç arasında görüşme yapılacak #1


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