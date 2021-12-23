Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı'nı işletme konusunda anlaştı

İki ülkeden şirketler, eşit ortaklık temelinde imzaları attı. Ortak heyet, Kabil'de hükümet yetkilileriyle konuyu görüşecek.

Kabil Uluslararası Havaalanı ile ilgili yürütülen görüşmeler sonuca ulaştı.

Diplomatik kaynaklara göre, son zamanlarda, Türkiye ve Katar'dan heyetler arasında havaalanının ortak işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yapıldı.

İKİ ÜLKEDEN ŞİRKETLER MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI

Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.

TÜRKİYE'DEN TEKNİK HEYET DOHA'YI ZİYARET ETTİ

Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya gittiği ifade edildi.

TÜRK VE KATARLI YETKİLİLER KABİL'E GİDİYOR

Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil’de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Türk-Katar heyetinin, Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAVAALANI, KONUMU AÇISINDAN ÖNEMLİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.