Türkiye ile Pakistan, savunma iş birliğini görüştü

Korgeneral Tarakcı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva ile bir araya geldi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki temaslar, askeri düzeyde de devam ediyor.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Veli Tarakcı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile ikili savunma iş birliği, bölgesel güvenlik ve Afganistan'ı görüştü.

SAVUNMA, GÜVENLİK, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tarakcı ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva Ravalpindi'de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik meseleleri, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ve Afganistan’daki gelişmeler ele alındı.

Korgeneral Tarakcı ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva görüşmesi ViDEO

"KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNE ÇOK DEĞER VERİYORUZ"

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, Afganistan'da barışın önemine vurgu yaparak, bu ülkedeki insani krizin engellenmesi için uluslararası çabaların ihtiyacına dikkati çekti.

Bacva, Türkiye ile köklü tarihi geçmişe sahip, kültürel ve dini yakınlıklara dayanan kardeşlik ilişkilerine çok değer verdiklerini kaydetti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDEKİ YÜKSELİŞ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tarakcı, Pakistan ordusu ile çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya değinerek, Pakistan’ın Afganistan, sınır yönetimi ve bölgesel istikrardaki rolünü takdir etti.

Her iki taraf da eğitim ve terörle mücadele konusunda askeri bağların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Pakistan ile Türkiye son yıllarda askeri ve savunma iş birliğini artırdı. Pakistan, Türkiye ile 2018'de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı.

Proje kapsamında 2 gemi İstanbul'da, 2 gemi ise Karaçi'de üretiliyor. İlk MİLGEM'in, 2023'te Pakistan donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.