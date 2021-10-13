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    Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde

    Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde

    Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşma yapan Pakistan'ın hamlesi konuşuluyor. Gelişme, "Paris'e ikinci darbe" şeklinde aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 10:41
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    ABD ve İngiltere'yle nükleer başlıklı denizaltılar konusunda anlaşma imzalayan Avustralya'nın Fransa ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesi, Paris yönetimi tarafından şaşkınlık ve öfkeyle karşılandı.

    Fransa, ABD ve Avustralya'ya tepkisini Washington ve Canberra'daki büyükelçilerini geri çekerek gösterdi.

    AVUSTRALYA'NIN ARDINDAN FRANSA'YA İKİNCİ DARBE

    Paris yönetimine karşı benzer hamle Pakistan'dan geldi. İslamabad, Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonuna ilişkin Türkiye ile anlaşma yaptı.

    Fas basını, anlaşma hakkında "Fransa'ya Avustralya'nın ardından ikinci darbeyi Pakistan-Türkiye anlaşması vurdu." yorumunu yaptı.

    "FRANSIZLAR BÜYÜK BASKI YAPTI AMA..."

    Haberde, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "Savunmada politik baskılar var. Onları kırıyoruz. Örneğin Pakistan'ın Fransa'dan aldığı denizaltıların modernizasyon ihalesi için Fransızlar büyük baskı yaptı ama işi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) aldı." şeklindeki sözlerine işaret edildi.

    Türkiye ile Pakistan ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde #1

    PAKİSTAN-TÜRKİYE ANLAŞMASINA VURGU YAPTILAR

    Türkiye ile Pakistan arasındaki anlaşmanın, Avustralya'nın Fransa ile anlaşmayı bozarak AUKUS adı altında ABD ve İngiltere ile yeni bir oluşuma gitmesinden günler sonra geldiği kaydedildi.

    "Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşması, Paris'e ikinci darbeyi vurdu." denildi.

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