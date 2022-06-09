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    Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle geçiş dönemi

    Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle geçiş dönemi

    Sırbistan hükümeti, Türkiye ile parasaporta gerek kalmadan kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koyduğunu açıkladı.
    • 09.06.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 22:50
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    Türkiye'den kimlikle geçiş yapılarak gidilebilen ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi.

    Sırbistan'a kimlikle geçilebilecek

    AA'nın haberine göre; Sırp hükümetinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

    Ekonomi ve turizm olumlu etkilenecek

    Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

    Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle geçiş dönemi #1

    Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle geçiş dönemi #2


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