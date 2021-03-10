Türkiye ile Yunanistan arasında yeni istişari görüşmelerin tarihi belli oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında yeni istişari görüşmelerin tarihi belli oldu

Ankara ile Atina arasında yürütülen temaslar kapsamında yeni toplantı Yunanistan'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin bir sonraki turunun yapılacağı tarih belirlendi.

İki ülke heyetleri, yeni toplantı için Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelecek.

GÖRÜŞMELER 16-17 MART'TA

16-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek toplantıda Ege ve Akdeniz'deki sorunlar ele alınacak.

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

HEDEF, EGE VE AKDENİZ'DEKİ SORUNLARI ÇÖZMEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelere ilişkin, "Beş yıldır yapılamayan 'istişari görüşmeler', eski adıyla 'istikşafi görüşmeler' İstanbul'da gerçekleşti. Son derece olumlu bir ortamda toplantı gerçekleştirildi." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

ADİL VE KAPSAMLI ÇÖZÜM ARAYIŞI

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.