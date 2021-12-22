Türkiye, İran ve Rusya, Tahran'da bir araya gelecek

Türkiye, İran ve Rusya, Tahran'da bir araya gelecek

İran'dan yapılan açıklamada, zirvenin şubat ya da mart ayında yapılacağı belirtildi.

Suriye krizine çözüm amacıyla üç ülkenin teması sürüyor.

İran'dan yapılan açıklamada, gelecek yıl Tahran'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla zirve düzenleneceği belirtildi.

ÜÇ ÜLKEDEN TOPLANTI

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, söz konusu ülkelerin, bir sonraki Astana formatındaki zirvenin düzenlenmesi konusunda anlaştığını belirtti.

ŞUBAT YA DA MARTTA YAPILACAK

Hacı, "Önümüzdeki yılın başlarında düzenlemeye hazırlanıyoruz. Pandemi durumuna bağlı olacak. Ancak genel olarak zirveyi düzenleme konusunda anlaştık. Büyük olasılıkla, şubat ya da martta yapabileceğiz." dedi.

İranlı yetkili, TASS'a yaptığı açıklamada, Suriye konulu bir sonraki uluslararası Astana format toplantısının zirveden birkaç hafta sonra toplanacağını söyledi.