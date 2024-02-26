Türkiye: İsrail, tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı Lahey'de konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, İsrail'in, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yapmaya hazırlanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, İsrail'in Filistin'deki işgaline karşı sunum yapmak üzere Lahey'e gitti.

Yıldız, Lahey'deki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İlk olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İbrahim Taha ile görüşen Yıldız, "Başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve İİT gündeminde yer alan başlıkları ele aldık." dedi.

"İsrail sorumlu tutulmalı"

Yıldız, Divan'daki konuşmasında ise "İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı." dedi ve ekledi:

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa Müslümanlar için en kutsal mekanlardan, Müslüman mabedi olarak kutsallığı korunmalı.



BM üyelerinin çoğunluğu Gazze'de koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı. Yeterli ve sürdürülebilir yardımın bu bölgeye aktarılması çağrısında bulundular.

"İki devletli çözümü tehlikeye atıyor"

Halihazırda BM Güvenlik Konseyi maalesef bu anlamda görevlerini yerine getiremiyor. Bunun sebebi de kendi sistemi içindeki eksikliklerdir.



İsrail'in hukuk dışı, tek taraflı adımları birçok BM kararını da hiçe sayıyor. Bu da giderek iki devletli çözüm vizyonunu tehlikeye atıyor.

"Filistin topraklarının demografik yapısını değiştiriyorlar"

Yasa dışı yerleşim faaliyetleri yoğunlaştı. İşgal altındaki Filistin topraklarının bütünlüğünden bahsetmek artık mümkün değil. Doğu Kudüs de dahil. Bütün bunlar, kalıcı barışı tehlikeye atıyor.



İsrail'in yerleşim alanlarını artırması, işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını da değiştiriyor.



Filistinlilerin evlerinin yıkılması, aynı zamanda güç kullanarak onların topraklarından ve yerlerinden edilmesi devam ediyor. Yerleşimcilerin şiddeti de yerli Filistin halkını tehlikeye atıyor.

Heyetteki isimler

Duruşmalarda Türkiye adına sözlü beyanda bulunacak Yıldız'a, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Büyükelçiliği'nden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Müsteşar Recep Köşker, Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu, ikinci katipler Ozan Can Gümüş ve Baran Volkan Ateş eşlik ediyor.