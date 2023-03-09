Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü görüşme gerçekleşti Brüksel'deki NATO Karagahı'nda bir araya gelen Türkiye, İsveç ve Finlandiyalı temsilciler, imzalanan üçlü memorandumdaki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini ele aldı.

NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin somut bir adım beklediği İsveç'te yaşanan İslam'a yönelik çirkin saldırılar, halihazırda terör konusunda endişe besleyen Türkiye'nin geri adım atmasına neden oldu.

Kaderi Türkiye'nin elinde olan İsveç için sancılı bir süreç başladı.

İsveç, geçtiğimiz aylarda yaşanan olay sonrasında birçok kez arayı bulmaya çalıştı.

Bu esnada Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye olumlu düşünceler beslerken, ülkenin "İsveç ile birlikte üye olacağız" diretmeleri baş gösterdi.

Konuya ilişkin bir yeni gelişme daha yaşandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya görüşmesinin 9 Mart'ta yapılacağını açıklamıştı.

Görüşme başladı

Bunun üzerine Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Türkiye aleyhi protestolar nedeniyle durdurulan ve bugün yeniden başlatılan üçlü görüşmede Türkiye’yi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil etti.

Toplantıda, üç ülke arasında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumdaki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği ele alındı.

Türkiye terörle mücadelede gözle görülür adım atılmasını bekliyor

Madrid'de imzalanan memorandumda NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

Üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetler arası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtirken, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Ayrıca memorandumda Finlandiya ve İsveç, Türkiye’ye yönelik silah ambargosu bulunmadığını teyit ederken, bu konuda Türkiye’yle dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu.

"Sürecin hızı atılacak adımlara bağlı"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı" dedi.

Kalın ayrıca şu ifadeleri de kullandı: