Türkiye, İtalya'da buz çökmesinin yol açtığı ölümler için taziye mesajı yayınladı

Türkiye, İtalya'da buz çökmesinin yol açtığı ölümler için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İtalya hükümeti ve halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Alp Dağları'nın İtalya kısmında buz kütlesi çöktü.

Dün yaşanan olayda 6 can kaybı kayıtlara geçerken, 8 kişi yaralandı. Kayıp 10 kişi için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Türkiye, İtalya'yı sarsan olayla ilgili taziye mesajını Roma yönetimine iletti.

Ankara'dan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün, Alp Dağları'nın İtalya tarafında yer alan Marmolada tepesinde buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin, yaralananların ve kaybolanların olduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Kaybolanların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz"

AA'nın haberine göre, açıklamada, "İtalya hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Ayrıca, "Yaralılara acil şifalar diliyor, kaybolanların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İtalya’da çığ: 6 ölü, 8 yaralı ViDEO