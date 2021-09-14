Türkiye, seyahatte İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılabilir

Uluslararası seyahatlere ilişkin bir sonraki güncellemede Türkiye ihtimali ortaya çıktı. Ülkemizin kırmızı listeden kaldırılabileceği belirtildi.

İngiltere'nin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde Türkiye, "yüksek riskli ülkeler" kategorisinde yer alıyor.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye gidenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN LİSTEDEN ÇIKARILMASI İHTİMALİ

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin olarak ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri, 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberde, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılabileceği kaydedildi.

BİR SONRAKİ SEYAHAT GÜNCELLEMESİNDE...

Independent'ın haberine göre, koronavirüs veri analisti ve seyahat uzmanı Tim White, bu yöndeki tahminini paylaştı.

White, Türkiye'nin, bir sonraki seyahat güncellemesinde İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkabilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKMAYA ADAY ÜLKELER

"Türkiye, Arjantin, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Kenya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Peru, Güney Afrika ve Sri Lanka."

İngiltere, kırmızı liste uygulamasının gerekçesini "koronavirüsün varyantlarının ülkeye girişini engellemek" şeklinde açıklıyor.

