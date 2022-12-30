Türkiye - Suriye yakınlaşması, ABD'yi rahatsız etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Esad ile normalleşme kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Türkiye, yakın ve uzak komşularıyla yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

911 kilometrelik sınırın paylaşıldığı Suriye ile normalleşme adımları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'da kritik zirve

Akar ve Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye üçlü toplantısı çerçevesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla temas kurdu.

"Üçlü görüşmeyle ilgili haberler gördük"

Görüşme, Washington'da geniş yankı uyandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, böyle bir adımı "desteklemediklerini" söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye ve Rusya arasında üçlü görüşmelerin yapıldığına dair haberleri gördük." denildi.

ABD Dışişleri: Esad ile normalleşme kabul edilemez

Esad rejimi ile normalleşme sürecinin ABD tarafından kabul edilmediği belirtilen açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüme yönelik desteğimiz sürüyor." denildi.

Akar: Suriyeli kardeşlerimizi zora sokmayacağız

Bu arada Milli Savunma Bakanı Akar, Moskova'daki zirveye ilişkin, "Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır." dedi.

BMGK'nın 2254 sayılı kararına işaret eden Akar, "Suriye sorununun bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

ABD: Müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz

VOA'nın haberine göre, ABD Dışişleri'nin aynı açıklamasında, "Kalıcı bir siyasi çözüm için müttefiklerimiz, ortaklarımız ve BM ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Ankara, Suriye'de ivedilikle sükunetin sağlanmasının ve bu ülkenin istikrara kavuşturulması gerektiğinin altını çiziyor.