Türkiye: Ukrayna'da diyalog kanalları açık tutulmalı

BM'deki toplantıda, Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaların sona ermesi için taraflar arasındaki iletişimin sürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna özel oturumu düzenlendi.

Türkiye, oturumda yaptığı açıklamada, barışçıl çözüm vurgusu yaparak, taraflar arasında diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Oturumda Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev, Buça ve Mariupol'deki insani duruma dair görüntülerin dehşet verici olduğu belirtildi.

"Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğine inanıyoruz"

"Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum siviller ve sivil altyapıların hedef alınması asla kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Sivilleri hedef alanlardan bağımsız soruşturma çerçevesinde hesap sorulması gerektiği aktarılan açıklamada, "İnsani durumun düzelmesi ve barışçıl çözüm sağlanması için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu

Açıklamada, Türkiye'nin barışın sağlanması için çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Öte yandan, "Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." denildi.

"Uluslararası camia olası riskleri kaldıracak durumda değil"

AA'nın haberine göre, açıklamada, Ukrayna'ya yönelik BM Sözleşmesi'ni delen askeri saldırıları Türkiye'nin reddettiği belirtilerek, "Çatışmaların Ukrayna ve dünya nezdindeki uzun dönemli etkilerinden endişeliyiz.

Uluslararası camia, bu tür bölgesel ve küresel zorlukların olası risklerini kaldıracak durumda değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.