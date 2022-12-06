Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti

Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti

Birlikler, temsili düşmanın araç ve personelini hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan ile ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan'da başlatılan tatbikat kapsamında gece görevleri icra edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na göre, birlikler, karşı karşıya geldikleri temsili düşmanın araç ve personelini imha etti.

Askerlerden yüksek profesyonellik

AA'nın haberine göre, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi ve deneyim paylaşımının amaçlandığı tatbikatta askerlerin yüksek profesyonellik sergilediği kaydedildi.

Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti ViDEO