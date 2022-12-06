Petrol
83.39
0.86%
Euro
19.5874
0.20%
Dolar
18.6385
0.00%
Altın
1.061
0.28%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
321.766
-1.53%
BTXN Coin
5.30
-2.93%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti

    Birlikler, temsili düşmanın araç ve personelini hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
    • 06.12.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti

    Türkiye, Azerbaycan ile ortak askeri tatbikat düzenliyor.

    Azerbaycan'da başlatılan tatbikat kapsamında gece görevleri icra edildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na göre, birlikler, karşı karşıya geldikleri temsili düşmanın araç ve personelini imha etti.

    Askerlerden yüksek profesyonellik

    AA'nın haberine göre, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi ve deneyim paylaşımının amaçlandığı tatbikatta askerlerin yüksek profesyonellik sergilediği kaydedildi.

    Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti ViDEO

    Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti #1

    Türkiye ve Azerbaycan askerleri, gece görevlerini icra etti #2


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm 2. fragmanı! Çağrı Bey öldü mü?
    Medya

    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm 2. fragmanı! Çağrı Bey öldü mü?

    Murat Kurum: Düzce'de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var
    Gündem

    Murat Kurum: Düzce'de yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var

    Görüş Bildir