Botların katıldığı tatbikatta komandolar, temsili düşman hedeflerine yönelik operasyon düzenledi.

Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin ortak tatbikatı devam ediyor.

İki ülkenin SAT komandoları, Bakü'de gerçekleştirilen ortak tatbikatta temsili düşman hedeflerini imha etti.

TEMSİLİ DÜŞMAN HEDEFLERİ VURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.

BOTLAR TATBİKATTA

Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.

12 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarından ortak tatbikat ViDEO