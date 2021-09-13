Türkiye ve Katar'dan enerji yetkilileri, BAE'yi ziyaret edecek

Türkiye ve Katar'dan enerji yetkilileri, BAE'yi ziyaret edecek

İki ülkeden üst düzey isimler, Dubai'deki enerji etkinliğine katılacak.

Türkiye ile Katar arasında üst düzey temaslar ve son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlatılan yeni dönem, bölgede hareketliliği beraberinde getirdi.

Katar ve Türkiye'den enerji yetkilileri, Dubai'de gerçekleştirilecek bir etkinliğe katılacak.

KATARLI BAKAN ENERJİ KONFERANSINA KATILACAK

Katar Enerji Bakanı Saad Al-Kaabi, bu ayın sonlarında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Gastech Konferansı'na katılacak.

Al-Kaabi'nin ziyareti, ilişkilerin onarılmasından bu yana üst düzey bir Katarlı yetkilinin BAE'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçecek.

TÜRKİYE'DEN BAE'YE ZİYARET

Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar, söz konusu etkinlikte konuşma yapacak.

Bloomberg'ün haberinde, "BAE ile Türkiye arasındaki ilişkiler düzelmiş görünüyor." ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN İLE NAHYAN'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın Ankara'yı ziyaret etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan telefonda görüşmüştü.