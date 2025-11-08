Türkiye ve Mısır’dan ABD’nin Gazze planına sert itiraz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze’de ateşkes sürecinin ilerlemesiyle birlikte, bölgeye uluslararası bir “istikrar gücü” gönderilmesi seçeneği gündeme taşındı.

ABD’nin üzerinde çalıştığı ve BM Güvenlik Konseyi’ne sunmayı planladığı karar tasarısı, bu gücün yapısı ile yetki alanını belirliyor.

ZORLA SİLAHSIZLANDIRMA ENDİŞESİ

Ancak taslağın kapsamı ve kullanılan ifadeler, özellikle Türkiye ve Mısır tarafından eleştiriliyor.

Middle East Eye’ın ulaştığı taslak metinde, oluşturulması planlanan uluslararası gücün “Gazze’nin silahsızlandırılması, askeri ve saldırı altyapısının ortadan kaldırılması ve bu altyapının yeniden kurulmasının engellenmesi” gibi görevler üstleneceği belirtiliyor.

Bu ifadeler, güce katılması beklenen Arap ve Müslüman ülkelerde ciddi rahatsızlık yarattı.

Özellikle bölge ülkeleri, Hamas’ın zorla silahsızlandırılmasına yönelik bir operasyonda yer almak zorunda bırakılmaktan endişe ediyor.

ANKARA VE KAHİRE’NİN YAKLAŞIMI: ÇATIŞMA ÖNLEME VE KADEMELİ SÜREÇ

Mısırlı yetkililer, Kahire’nin Hamas ile ağır silahların aşamalı teslimi konusunda görüşme yürütmeyi planladığını, bu sürecin zamana ihtiyaç duyduğunu ve örgüte doğrudan karşı gelme niyetlerinin bulunmadığını aktardı.

Bir Türk kaynak ise, taslak metnin istikrar gücünü “barış gücü”nden çok “iç güvenlik teşkilatı” gibi konumlandırdığını söyledi. Kaynak, “Bu metin, gerekirse tüm devlet dışı aktörlerin zorla tamamen silahsızlandırılmasını öngörüyor. Oysa Ankara, gücün taraflar arasında çatışmayı önlemeye odaklanması gerektiğini, bir işgalin uygulama kolu haline gelmemesi gerektiğini düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİN ŞEFFAF YÜRÜTÜLMEDİĞİ” ELEŞTİRİSİ

Hem Türk hem de Mısırlı yetkililer, ABD’nin karar tasarısına ilişkin süreci kendileriyle paylaşmadığını belirtti. Mısırlı bir yetkili, “Amerikalılar kartlarını çok gizli oynuyor” derken, Türk kaynak ise “Washington, kararın ayrıntılarını müzakere etmeye istekli değil” dedi.

Tasarıya ilişkin müzakerelerin önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine gelmesi bekleniyor.