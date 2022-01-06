Türkiye'den, ABD’de yangında ölenler için taziye mesajı

Bakanlığın açıklamasında, "ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

ABD'nin Philadelphia kentine bağlı Fairmount bölgesindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı.

Yangında 7'si çocuk olmak üzere 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı, yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

"ABD HALKINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” denildi.

ABD'de yangın faciası: 7'si çocuk 13 ölü ViDEO



