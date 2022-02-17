Türkiye’den Afganistan’a 4 TIR’lık ilaç yardımı

İHH İnsan Yardım Vakfı, Afganistan’a 4 TIR ilaç yardımında bulundu. İlaçlar, Kabil, Herat, Mezarı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki ilaç sıkıntısı yaşanan hastanelerde dağıtılacak.

Seneler süren işgallerin ve çatışmaların büyük yıkımlara neden olduğu Afganistan’da halk, zor şartlar altında hayatlarına devam ediyor.

13 milyona yakın insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, hastanelerde de ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

4 ŞEHİRDE HASTANELERE ANTİBİYOTİK DAĞITILACAK

Afganistan’da 25 yıldır insani yardım çalışmaları gerçekleştiren İHH İnsan Yardım Vakfı, ülkedeki faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

İHH’nın acil insani yardım çalışmaları kapsamında son olarak, Kabil, Herat, Mezarı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki hastanelere ulaştırılmak üzere 4 TIR antibiyotik ilaç Türkiye’den yola çıktı.

TIR’ların 10 ile 12 gün içerisinde Afganistan’a ulaşması bekleniyor.

İHH AFGANİSTAN’DA 3 BİN 443 YETİMİ DESTEKLİYOR

Afganistan’a yönelik "Yalnız bırakma” sloganıyla yardım çalışması başlatan İHH, 2021 yılı içerisinde ülkeye 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulundu.

Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen; REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 isimli 4 farklı tohum çeşidi, özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekildi.

Gıda yardımlarından ise, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ile engelli Afganların yanı sıra mülteci kampları ve hastanelerde kalan kişiler istifade etti. İHH, şu anda Afganistan’da 3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.