Türkiye’den Bosna Hersek’e 10 bin Sinovac aşısı gönderildi

Daha önce gönderilen koronavirüs aşılarına ek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 10 bin aşı daha Bosna Hersek'e gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Mart tarihinde verilen talimat ile Bosna Hersek’e 10 bin Sinovac aşısı gönderildi.

Daha önce gönderilen 30 bin aşıya ek olarak gönderilen aşıları taşıyan ambulans uçak, Uluslararası Saraybosna Havalimanı’na ulaştı.

Havalimanında hazır bulunan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, Türk halkına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

GÜVENLİK KURUMLARINDA KULLANILACAK

Teslim alınan aşıların güvenlik kurumlarında görev yapanların aşılanması için kullanılacağı ifade edildi.

Aşılama programında önceliği güvenlik güçlerine verdiklerini ifade eden Bakan Cikotic, Türkiye’nin bir kez daha Bosna Hersek’in yanında olduğunu kanıtladığını ifade etti.

“İŞBİRLİĞİNİ DE GÜÇLENDİRMİŞ OLUYORUZ”

Bakan Cikotic,”Bu şekilde bir yandan güvenlik güçlerimizin işlerini daha iyi yapmasını sağlarken diğer yandan da iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğini de güçlendirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

“LAFTA DEĞİL, İCRAATTA DA DOST VE KARDEŞİZ”

Salgının başından bu yana Bosna Hersek’e Türkiye tarafından tıbbi malzeme yapıldığını söyleyen Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, "Bosna Hersek ile sadece lafta değil icraatta da dost, kardeş olduğumuzu gösteriyoruz. Komşuluğumuzu gösteriyoruz. Bu desteğimiz her zaman devam edecektir." dedi.

PROTESTOLARA NEDEN OLDU

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkeye 30 bin doz aşı gönderme sözü verilmiş, aşılar 28 Mart'ta Saraybosna'ya teslim edilmişti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş etmesine rağmen meydana gelen aksaklıklar, ülkede protestolara neden oldu.

7 BİN 788 KİŞİ VEFAT ETTİ

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana, 3,5 milyon nüfuslu ülkede 188 bin 994 kişide koronavirüs teslim edildi. 7 bin 788 kişi hastalık nedeni ile hayatını kaybetti.

Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz koronavirüs aşısı Bosna Hersek'e ulaştı VİDEO