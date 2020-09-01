Türkiye'den El-Bab'a eğitim yardımı

Türkiye tarafından bölgenin huzura kavuşması için düzenlenen operasyonlarla, teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan El-Bab'a, eğitim yardımı yapıldı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bu zamana kadar 3049 terörist öldürüldü. Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı.

SİVİLLERİN DÖNMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI OLUŞTURMAYA ODAKLANILDI

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Yeniden huzura kavuşan bölgede artan nüfus ile birlikte yaşam normale dönmeye başladı.

Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyonu buldu.

EL-BAB'A DERS KİTAPLARI GÖNDERİLDİ

Huzura kavuşan bölgede eğitim ve öğretime destek olma adını Türkiye'den bir adım daha atıldı.

Türkiye, yeni eğitim öğretim yılı için Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan El-Bab'a ders kitapları ulaştırdı.